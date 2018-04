Presidente da Pentax renuncia após discordar de negociação O presidente da Pentax, empresa japonesa de câmeras fotográficas e instrumentos médicos, Fumio Urano, anunciou que vai renunciar por não concordar com a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Hoya, maior fabricante japonês de equipamentos ópticos, informou neste domingo, 8, a agência Kyodo. O plano inicial deixou de ser uma fusão para se tornar uma OPA, depois que o preço oferecido em dezembro pela Hoya foi rejeitado por alguns acionistas da Pentax, segundo fontes da indústria citadas pela Kyodo. Após a compra, prevista para 1º de outubro, nascerá a Hoya Pentax HD Corp. A Hoya planeja absorver a tecnologia da Pentax e prevê um aumento de lucro em seus principais produtos, como substratos de vidro e propulsores para discos rígidos. Dentro dos atuais acionistas da Pentax está a Sparx Asset Management, com 23,9%, e a americana Fidelity Investments, que controla 12,6% das ações em circulação, segundo fontes do setor. A aliança dará origem a uma empresa com uma ampla gama de produtos e vendas de até 500 bilhões de ienes (US$ 4,167 bilhões), e permitirá competir no mercado cada vez mais acirrado das câmaras digitais, liderado por gigantes como a Olympus e a Konica Minolta.