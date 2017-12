Presidente da Petrobras abre o Fórum Estadão de Energia O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, abre nesta quarta-feira o Fórum Estadão de Energia discursando sobre a trajetória da auto-suficiência em petróleo no Brasil e sua sustentabilidade. O Fórum vai debater sobre os desafios na busca de novas energias e os impactos sociais e ambientais dos programas de energia renovável. As palestras serão ministradas por Ildo Sauer, diretor de Gás e Energia da Petrobras; Henri Joseph Jr., presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfavea; Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética; Eduardo Pereira de Carvalho, presidente da União da Agroindústria Canavieira (Unica); Sillas de Oliva Filho, gerente de Comércio de Álcool e Oxigenados da Petrobras; Nivaldo Trama, presidente da associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel (Abiodiesel); e Maria Antonieta Andrade de Souza, superintendente de Qualidade da ANP. O jornalista e colunista do Estado Celso Ming será o mediador do encontro, no auditório do Grupo Estado, das 14 às 18 horas.