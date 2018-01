Presidente da Petrobras não confirma nova refinaria no RJ O Estado do Rio de Janeiro deve receber mais da metade dos investimentos previstos no plano estratégico da Petrobras para o período de 2003 a 2007. Segundo o presidente da empresa, José Eduardo Dutra, estão previstos investimentos de US$ 16 bilhões no Estado para os quatro anos. Porém, ele destacou que não existe relação entre essa previsão e a escolha do local para construção de uma nova refinaria de petróleo no País. "Não tem relação entre uma coisa e outra", afirmou. No plano estratégico, a Petrobras pretende investir no País US$ 29,2 bilhões, de um total de US$ 34,3 bilhões de investimentos previstos no Brasil e no Exterior. Somente na Reduc (Refinaria de Duque de Caxias), nesses quatro anos, segundo Dutra, o investimento será de US$ 1 bilhão. Esses números foram divulgados pelo presidente da Petrobras em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, na Câmara, ao ser questionado pelo deputado Reinaldo Betão (PL-RJ) sobre os investimentos da estatal no Rio de Janeiro.