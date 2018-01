Presidente da Sanyo renuncia após descoberta de fraude Tomoyo Nonaka, presidente do fabricante japonês de produtos eletrônicos Sanyo Electric, renunciou nesta segunda-feira, 19, por supostas diferenças com outros executivos em conseqüência da fraude contábil descoberta na companhia, segundo a agência japonesa de notícias Kyodo. As autoridades da Bolsa de Valores do Japão abriram recentemente uma investigação envolvendo a Sanyo Electric por suposta falsificação de seus resultados em 2003 e 2004 que elevaram o preço de suas ações. Nonaka, jornalista que se tornou presidente da Sanyo em junho de 2005, renunciou por razões pessoais, segundo um comunicado da empresa, mas a Kyodo indica que houve fortes diferenças na diretoria da empresa pelo tratamento do escândalo contábil. A Sanyo deixou de incluir 190 bilhões ienes (US$ 1,583 bilhão) em perdas não consolidadas em títulos de suas filiais entre 2003 e 2004, segundo fontes citadas pela agência. Do total de perdas daquele ano, a Sanyo declarou como passivo apenas 50 bilhões ienes (US$ 416 milhões), o que evitou a declaração de números vermelhos em 2004. Naquele ano, a Sanyo declarou um lucro líquido não consolidado de 4,4 bilhões ienes (US$ 36 milhões) e distribuiu dividendos a seus acionistas no valor de 6 ienes por ação. Conseqüentemente, as ações da Sanyo subiram de 320 ienes para 600 ienes no fim do ano fiscal de 2004, que termina em março de 2005. No mês passado, a Sanyo informou que estuda a correção de seus relatórios de lucro correspondentes aos quatro anos anteriores a 2004, a fim de melhorar sua imagem deteriorada.