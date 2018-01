Presidente da Shell no Brasil diz que incerteza barra investimentos

RIO - O presidente da Shell no Brasil, André Araújo, afirmou que a empresa tem interesse em continuar investindo no País, mas "não no ambiente atual de incerteza". A Shell aposta na mudança do marco regulatório do setor, que deve culminar na abertura da operação de blocos do pré-sal para todas as petroleiras, e não apenas à Petrobrás, como é previsto em lei.

A perspectiva das petroleiras multinacionais, incluindo a Shell, é que a mudança da legislação para permitir o acesso do pré-sal a qualquer petroleira seja aprovada também na Câmara dos Deputados, após já ter passado no Senado.

"Apesar dos desafios da indústria, do preço do barril, o objetivo é continuar investindo no País, que tem reservas importantes", disse o presidente da Shell. Ele participou nesta terça-feira, 8, do evento "UK Energy in Brazil 2016", promovido pelo governo britânico.

Produção. A Shell vai ampliar a produção no País com novas perfurações no Parque das Conchas (BC-10), na Bacia de Campos. A previsão é iniciar a produção em sete poços para elevar entre 25 mil e 27 mil barris diários a produção. Desses sete poços, cinco são produtores e dois injetores de água.

Segundo Araújo, as perfurações já foram iniciadas e o primeiro óleo deve sair nos "próximos dias". A área é operada pela Shell, que também detém 50% do consórcio formado pelas empresas ONGC (25%) e QPI (25%).