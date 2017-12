Presidente da Telefónica não comenta negócio com Embratel O presidente do Grupo Telefónica no Brasil, Fernando Xavier Ferreira, não quis comentar como sua empresa acompanha e se pretende participar do processo de venda do controle acionário da Embratel. "Não vou falar sobre esse assunto", disse aos jornalistas que aguardavam o encerramento de sua participação no seminário "Rumo ao Crescimento - Como Eliminar os Gargalos na Infra-Estrutura". Na sua apresentação, o empresário se disse otimista sobre o futuro econômico do Brasil, em especial no próximo ano. "A premissa para o investimento privado é a estabilização macroeconômica e o governo conseguiu isso este ano. Resta agora o governo conseguir prosseguir em regras de mercado", afirmou. Segundo ele, o próximo ano deverá ter crescimento acima de 3%, o que para o setor de telecomunicações será algo positivo. "Nosso negócio atinge as camadas de menor poder aquisitivo e sensíveis ao aumento de renda e melhora no mercado de emprego", avaliou. Para ele, parte do foco empresarial do setor no próximo ano se destinará ao mercado de banda larga, o que deve provocar o barateamento do serviço e maior inserção da Internet no mercado de microcomputadores. Ele defendeu ainda uma participação mais efetiva dos recursos do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST) para o avanço da inclusão digital.