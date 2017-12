Presidente da Tim Brasil defende união com Brasil Telecom O presidente da Tim Brasil, Mário César Ribeiro, defendeu hoje a unificação das operações da empresa, operadora móvel, com a Brasil Telecom, operadora de telefonia fixa. Ele ressalvou que estava dando sua opinião pessoal sobre o assunto. "A decisão de a TIM voltar ou não (à Brasil Telecom) não passa por mim", afirmou Ribeiro. Ele explicou que esta é uma decisão da Telecom Itália, controladora da TIM e sócia da Brasil Telecom. Ribeiro deu a declaração na Câmara dos Deputados, onde fez o lançamento da tecnologia Edge, que aumenta a velocidade de transmissão de dados de seus celulares. O presidente da TIM minimizou declarações de dirigentes da Brasil Telecom, segundo as quais a empresa morreria se a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não a autorizasse a operar o Serviço Móvel Pessoal (SMP) com suas licenças próprias. "A TIM poderá agregar valor à Brasil Telecom", defendeu Ribeiro. Segundo ele, os acionistas ganhariam com a operação, pois haveria necessidade de menores investimentos.