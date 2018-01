Presidente da Vale diz que Caemi pode comprar Ferteco O presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVDR), Roger Agnelli, admitiu, durante almoço de fim de ano com a imprensa, a possibilidade de a Caemi (controlada pela Vale e pela japonesa Mitsui) comprar a Ferteco, empresa adquirida pela Vale no ano passado. "Faz sentido a Ferteco estar junto da Caemi. Mas, para a Caemi comprar a Ferteco da Vale tem que pagar", disse Agnelli, que não foi muito claro sobre a hipótese de a mineradora Cadam, que produz caulim, ser usada como moeda de troca na negociação. Inicialmente, ele disse que a Vale "poderia ter interesse na Cadam, dependendo do preço". Mas, depois de comentar que há divergências acerca do valor da Cadam, ele repetiu enfaticamente: "Não temos interesse na Cadam." E sugeriu que a compra da Ferteco pela Caemi poderá ser feita por meio de um aumento de capital da Caemi, que estaria sendo negociado entre a Vale e a Mitsui. O executivo fez questão de tratar as empresas como empreendimentos diferentes, apesar de a Vale ter participação em todas. No ano passado, um mês depois de vencer a disputa pela compra da Caemi, que pertencia aos irmãos Frering, a Vale comprou, por US$ 566 milhões, a Ferteco do grupo alemão Thyssen Krupp, então a terceira maior produtora de minério de ferro do Brasil. Apesar de enfatizar que a Vale não está colocando à venda a Ferteco, Agnelli comentou que a empresa poderia ser vendida pelo valor total pelo qual foi adquirida mais o custo de capital.