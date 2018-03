Presidente da Vale ganha prêmio nos EUA

A premiação ocorrerá em dezembro, em Nova York. Agnelli receberá o prêmio das mãos de três dos principais executivos globais: Jeffrey Immelt, CEO e presidente da General Eletric, Lakshimi Mittal, CEO e presidente da ArcelorMittal, e Rex Tillerson, presidente e CEO da Exxon Mobil. Além do executivo da Vale, também será premiado Charles Phillips Jr., presidente da Oracle.

"Agnelli transformou a Vale em uma das maiores mineradoras do mundo. Ele nos impressionou muito. É muito fácil admirá-lo", afirmou Peter Tichansky, presidente do BCIU. "Nós vemos um compromisso dele com o lado social nas cidades onde a Vale está presente." De acordo com Tichansky, a premiação ocorre em um momento em que "a importância do Brasil cresce nos Estados Unidos e o Rio de Janeiro, sede da Vale, também terá a Olimpíada". Ele ressaltou, porém, que a escolha de Agnelli ocorreu bem antes de a cidade brasileira ser escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Segundo o presidente do BCIU, não necessariamente o premiado deste ano deveria ser brasileiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.