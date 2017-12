Presidente da Varig deixa o cargo O presidente da Varig, Manuel Guedes, entregou hoje carta de demissão ao Conselho Administrativo da empresa. Guedes havia assumido o cargo em dezembro passado, substituindo o executivo Arnim Lore. O motivo da saída de Guedes, ainda não é confirmado oficialmente, seriam as divergências quanto à possibilidade de fusão com a TAM surgidas na Fundação Ruben Berta, controladora da companhia. Há cerca de duas semanas, Guedes passou a ser responsável pela condução das negociações da aproximação com a TAM, enquanto o vice-presidente Alberto Fajerman ocupava a direção-executiva da empresa.