Presidente da Varig deixa o cargo A Varig informou no início da tarde que o seu presidente executivo, Henrique Neves, deixou o cargo para o vice-presidente executivo do Conselho de Administração da empresa, Omar Carneiro da Cunha. No lugar de Cunha, assume Eleazar de Carvalho Filho. Por meio de um comunicado, a Varig informa que "o presidente do Conselho de Administração da Varig, David Zylbersztajn, reafirma que o mesmo grupo que assumiu, em maio, a administração da Varig, a convite da FRBPar, permanece unido em torno do projeto de recuperação da companhia. As mudanças de funções decorrem da necessidade de otimizar as operações e o processo de recuperação empresarial". O motivo da saída de Neves não foi explicado. Neves continuará vinculado à Varig, pois passará a se dedicar exclusivamente ao plano de recuperação da empresa, informa a nota.