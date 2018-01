Presidente da VEM garante que 13º será pago na próxima semana O presidente da VEM, Evandro Oliveira, informou que as atividades da empresa não foram paralisadas hoje. Disse também que, na próxima segunda-feira, uma nova parcela do 13º salário será depositada e afirmou que, com isso, 60% dos funcionários terão recebido integralmente o pagamento integral do 13º salário. Hoje, funcionários fizeram manifestação contra o atraso. Na prática, os problemas de caixa da Varig, principal cliente da VEM, responsável por 70% a 80% das suas encomendas, afetam o pagamento de salários da unidade, que integrava o Grupo Varig e foi negociada para a TAP. "A gente espera com a recuperação da Varig e a nova composição acionária que se tenha condições de fazer algum investimento, botar salários em dia, e alavancar as vendas para terceiros", disse ao Estado o presidente da VEM, Evandro Oliveira. Uma das metas é justamente reduzir a dependência da empresa de manutenção das encomendas da Varig. Isso seria possível com ampliação do portfólio de clientes e vendas de serviços a outras empresas. No mês passado, a TAP definiu a compra da VarigLog e da VEM por US$ 62 milhões, condicionada à realização de uma espécie de leilão posterior dos dois negócios, para ver se outros interessados apresentaria propostas maiores.