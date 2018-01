Presidente da Volks deixará empresa no final do ano O presidente-executivo de Volkswagen, Bernd Pischetsrieder, deixará a empresa ao final do ano e será substituído pelo chefe da unidade de veículos de luxo Audi, Martin Winterkorn. A Volkswagen não forneceu razões para a mudança, que vem apenas seis meses depois de o conselho votar, por unanimidade, a ampliação do contrato de Pischetsrieder até abril de 2012. A indicação de Martin Winterkorn foi unânime no conselho da empresa.