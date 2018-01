Presidente da YPFB renuncia por falta de apoio, diz jornal O presidente da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, renunciou por falta de apoio a sua gestão, segundo uma carta que enviou ao presidente Evo Morales e que foi publicada neste sábado pelo jornal La Prensa. "Isto se deve à falta de respaldo suficiente para levar adiante medidas imprescindíveis e urgentes" para executar os contratos com as transnacionais petrolíferas, indica a carta, datada do dia 13 de dezembro, última quarta-feira. Morales havia dito aos jornalistas na sexta-feira à noite que desconhecia a decisão de Ortiz e que tinha previsto reunir-se com ele nas próximas horas. Segundo o jornal La Prensa, Ortiz não quis responder diretamente à razão de seu afastamento e disse apenas que tinha uma licença médica. O executivo da companhia petrolífera boliviana conduziu a última fase de negociação dos novos contratos que as companhias estrangeiras assinaram em 28 de outubro. O titular da YPFB assumiu o cargo em 28 de agosto, em substituição de Jorge Alvarado, que renunciou após ser acusado de assinar um contrato que ignorou os princípios da nacionalização dos hidrocarbonetos que Morales decrtou em maio. A carta não foi recebida pelo ministro de Hidrocarbonetos, Carlos Villegas, segundo fontes do governo.