Presidente de Furnas defende potencial hidrelétrico do Brasil A possibilidade de aproveitamento do rio Madeira, na região norte do País, para a geração de até 7 mil MW - no total de até 10 mil MW, se for viabilizada uma parceria com a Bolívia - prova que o Brasil ainda tem um grande potencial hidrelétrico a ser explorado e não precisa de termelétricas funcionando na base, ou seja, de forma continuada. A posição é do presidente de Furnas, José Pedro Rodrigues de Oliveira. Na sua opinião, as termelétricas só devem funcionar na ponta, ou seja, como usina complementar às hidrelétricas. "Ao contrário do que insistia o governo anterior, o Brasil ainda tem imensas possibilidades de aproveitamento hidrelétrico", enfatizou o diretor da estatal, Fábio Resende. Na visão da diretoria de Furnas, o Brasil deve priorizar os investimentos em hidrelétricas, invertendo as prioridades defendidas pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.