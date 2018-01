Presidente do BC dos EUA sinaliza que aumento dos juros está a caminho

A presidente do Federal Reserve (o Banco Central americano), Janet Yellen, disse nesta segunda-feira que aumentos dos juros pelo banco central norte-americano provavelmente estão a caminho porque as "forças econômicas positivas compensaram as negativas" para os Estados Unidos, embora o relatório de emprego fraco do mês passado mereça atenção.

No último pronunciamento público de qualquer integrante do Fed antes de reunião na semana que vem, Yellen ressaltou que podem emergir surpresas que mudem suas expectativas para os juros.

Mas o discurso foi amplamente otimista, com Yellen listando quatro riscos à economia dos EUA -- demanda e produtividade mais lentas, e riscos no campo da inflação e vindos do exterior -- para então minimizá-los.

"Se o fluxo de dados for consistente com o fortalecimento das condições do mercado de trabalho e o progresso da inflação em direção a nosso objetivo de 2%, como espero, novos aumentos graduais dos juros provavelmente serão apropriados e favoráveis para atingir e manter esses objetivos", disse Yellen na Filadélfia.

Ela acrescentou que, já que o mercado de trabalho de maneira geral tem sido "bastante positivo", o relatório mostrando forte queda do crescimento do emprego "foi decepcionante".

Em meio a "forças contrárias", disse ela, "vejo bons motivos para esperar que as forças positivas que amparam o crescimento do emprego e a inflação mais alta continuem a compensar as negativas. Como resultado, espero que a expansão econômica continue, com o mercado de trabalho melhorando ainda mais e o PIB crescendo modestamente".