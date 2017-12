Presidente do Banco Central dos EUA quer novo mandato O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, disse hoje estar disposto a assumir mais um mandato no cargo. A afirmação foi uma resposta aos comentários feitos pelo presidente norte-americano, George W. Bush, de que Greenspan deveria permanecer por mais um mandato à frente da instituição. "Não discuti isso com o presidente (Bush), mas aprecio imensamente sua confiança. Se ele me convidar e o Senado confirmar sua escolha, eu teria toda a intenção de servir", diz nota divulgada pelo Banco Central norte-americano.