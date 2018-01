Presidente do Banco da Inglaterra diz que plano pós-Brexit está em execução e dá resultados

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, disse nesta terça-feira, 5, que o BC inglês tem um plano claro para ajudar a sustentar a economia do Reino Unido, que está em execução e dando resultados.

Pela manhã, o Comitê de Política Financeira do BoE reduziu as exigências de capital para bancos britânicos em 5,7 bilhões de libras (US$ 7,6 bilhões), numa iniciativa que deverá permitir às instituições financeiras elevar os empréstimos em 150 bilhões de libras (US$ 199 bilhões) a empresas e famílias.

Na semana passada, Carney sugeriu que o BoE poderia tomar medidas de estímulos após o choque com a votação a favor da retirada do Reino Unido da União Europeia, em plebiscito realizado no último dia 23.

Agora, Carney afirmou que tomará "qualquer ação necessária" para garantir a estabilidade, o que abre o caminho para futuros cortes de juros ou ampliação de compras de ativos pelo BoE. Segundo ele, os sinais desde a vitória do chamado "Brexit" são "consistentes com expectativas de desaceleração" da economia britânica.

Carney, no entanto, avaliou que taxas de juros negativas poderiam ter "consequências contraproducentes". Atualmente, a taxa básica do BoE está na mínima histórica de 0,5%.

Sobre a libra esterlina, Carney afirmou que a desvalorização recente da moeda, que atingiu os menores níveis em mais de três décadas frente ao dólar, foi necessária para sustentar "os ajustes econômicos necessários./COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRE