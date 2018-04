Presidente do BC Argentino apresenta renúncia O presidente do Banco Central (BC) da Argentina, Roque Maccarone, apresentou hoje sua renúncia ao presidente Eduardo Duhalde. O motivo é a pressão de vários setores do peronismo que começaram a pedir sua saída. O provável substituto será o vice-presidente do BC, Mario Blejer, que nos últimos tempos começou a desenvolver diálogo com os organismos internacionais. A renúncia de Maccarone foi informada pela emissora de TV Argentina TN. Leia o especial