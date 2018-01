Presidente do BC argentino diz que país deve crescer em 7,4% O presidente do Banco Central argentino, Martín Redrado, afirmou que a instituição que comanda prevê para 2007 um crescimento de 7,4% do PIB. Esta proporção é significativamente superior à prevista pela Ministra da Economia, Felisa Miceli, que anunciou que calcula um crescimento de pouco mais de 4% do PIB para o ano que vem. Mas, os analistas destacam que nos últimos três anos, as previsões provenientes do Ministério da Economia sempre foram cautelosas. Redrado, em apresentação ao Senado, afirmou que a inflação de 2007 estará entre 7% e 11%. O presidente do BC também sustentou que as reservas da entidade atualmente alcançam a faixa de US$ 31,32 bilhões. Na city financeira portenha especula-se que as reservas poderiam chegar a US$ 40 bilhões - um recorde histórico - até dezembro de 2007. PIB - O PIB argentino apresentou um crescimento de 9,3% em outubro em relação ao mesmo mês de 2005. O crescimento do PIB acumulado nos primeiros dez meses deste ano foi de 8,5%. O crescimento médio anual argentino desde 2003 foi de 9%. O país não registrava uma seqüência de anos com um crescimento significativo - e persistente - do PIB desde a década de 50.