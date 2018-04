Presidente do BC argentino não vai pedir demissão O presidente do Banco Central da Argentina, Aldo Pignanelli, não apresentará seu pedido de renúncia em função das brigas com o ministro de Economia, Roberto Lavagna, segundo fontes do BC. Havia expectativas de que isso pudesse ocorrer, já que o presidente Eduardo Duhalde tem apoiado o ministro Lavagna no último round da luta travada entre os dois funcionários. Segundo uma fonte, Pignanelli concordou com o presidente Eduardo Duhalde, durante uma conversa telefônica ontem, que não pedirá demissão, mas também não vai intrometer-se mais na formulação da política econômica, uma responsabilidade que compete ao ministro de Economia. Dentro deste contexto, o presidente do BC teve que cancelar uma viagem prevista para esta noite à Washington, onde manteria contatos com o FMI e o Tesouro norte-americano. Pignanelli iria reunir-se com John Taylor para tentar destravar as negociações com o Fundo Monetário. Seria a segunda viagem dele como negociador junto aos organismos internacionais, passando por cima de Roberto Lavagna. Desta vez, Lavagna antecipou-se e reclamou com o presidente Eduardo Duhalde, ameaçando deixar o governo se esta viagem ocorresse.