Presidente do BC argentino pede renúncia e Duhalde recusa, diz TV O presidente do Banco Central da Argentina, Aldo Pignanelli, ofereceu sua renúncia ao presidente Eduardo Duhalde, que recusou o pedido, informou a rede de tevê local TN. O porta-voz do BC não foi encontrado para comentar a questão. Pignanelli assumiu o comando do BC no início do ano, substituindo Mario Blejer, que renunciou por discordar da política do ministro da Economia, Roberto Lavagna, para salvar a Argentina da pior crise econômica.