Presidente do BC fala sobre a crise em seminário nesta terça

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, fala sobre atitudes e medidas para enfrentar a crise global nesta terça-feira, às 13h30, durante o Seminário "Atitudes Positivas para enfrentar a Crise", promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), com apoio da Associação Brasileira de Anunciantes. O presidente do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, abre o evento com a exposição do painel "Crise: Separando a Realidade do Risco". Em seguida, o assunto será debatido pelo senador Aloizio Mercadante, pelo presidente da Nestlé, Ivan Zurita, e pelo ex-ministro do Planejamento Pedro Parente. A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, também participa do seminário para discutir o tema: "O Papel da Comunicação para Vencer a Crise e Fortalecer o Mercado".