Presidente do BC inglês quer cisão de grandes bancos O presidente do Banco da Inglaterra (o BC do Reino Unido), Mervyn King, defendeu ontem a cisão das grandes instituições financeiras, ao dizer que uma nova regulamentação não será suficiente para evitar a quebra dos grandes bancos. King já havia expressado preocupações com os riscos oferecidos pelos grandes bancos, mas as considerações de ontem foram consideradas particularmente agressivas. Elas ganharam importância também porque o Partido Conservador, que pode assumir o governo após as próximas eleições, tem defendido a concessão do poder de supervisão dos bancos para o Banco da Inglaterra.