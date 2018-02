Presidente do BC participa de evento em São Paulo O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, acabou de chegar ao World Trade Center, em São Paulo, para abrir a 32ª edição do prêmio Líderes Empresariais. O fórum, presidido por Ozires Silva, reúne 1.200 empresários e o evento deste sábado tem como finalidade homenagear os 182 empresários que mais se destacaram no cenário econômico brasileiro e que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento e desenvolvimento social do País.