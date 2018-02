Presidente do BC vai à Suíça para reunião no BIS

BASILEIA - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa neste domingo, 11, de reunião na sede do Bank of International Settlements (BIS), o fórum que reúne autoridades monetárias de 60 países, em Basileia, na Suíça.

Na comitiva estão ainda o diretor de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie, o diretor de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, e o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Tiago Couto Berriel.

A reunião bimestral de presidentes de Bancos Centrais é composta de uma série de encontros específicos, mas a agenda de cada um deles não foi divulgada. Neste domingo acontecem as reuniões do Comitê sobre o Sistema Financeiro Global (CGFS), que monitora o desempenho dos mercados financeiros mundiais, e do Comitê das Economias de Mercado Emergentes.

O encontro de autoridades monetárias e seus assessores é fechado à imprensa internacional e o BIS não revela detalhes dos temas debatidos em cada um dos comitês. Entre os assuntos tratados pelo presidentes de BC no BIS estão a situação econômica global e as políticas monetárias nacionais, além de regulamentações e legislações relativas ao sistema financeiro internacional.

Até o início da tarde deste domingo, horário da Basileia, nenhum dos membros da delegação brasileira havia concedido entrevistas à imprensa.