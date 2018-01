Presidente do BID chega ao Brasil e visita Amazônia O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o colombiano Luis Alberto Moreno, chegou hoje ao Brasil em sua primeira visita ao país desde que assumiu o cargo. Moreno veio conhecer os programas de desenvolvimento que a instituição financia na Amazônia. Depois de chegar a Manaus, Moreno foi para a Bacia dos Igarapés, uma rede de estreitos canais fluviais em cuja exploração o BID investiu US$ 140 milhões dentro de um programa de desenvolvimento avaliado em US$ 200 milhões. O restante deste dinheiro foi aplicado pelo Estado do Amazonas. Entre outros pontos, o programa prevê a melhoria da infra-estrutura nos serviços de água potável, escassa na região - apesar dela estar situada em um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Outro objetivo é a instalação de sistemas de saneamento urbano e tratamento de lixo, assim como a recuperação de alguns trechos muito poluídos dos canais. No âmbito social, o programa prevê a mudança de 1.965 famílias que vivem à beira dos canais para blocos de apartamentos que estão em construção desde dezembro. Viagens Após sua visita a Manaus, Moreno viajou para Campinas, onde, de acordo com sua agenda, se reunirá com membros de movimentos sociais. Depois, irá para Brasília, cidade em que, na quinta-feira, será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o governante e outras autoridades, Moreno fará um repasse das relações entre o BID e o País. Além disso, discutirá possíveis novas formas de empréstimos para projetos nas áreas social e de infra-estrutura, disseram fontes da instituição. Também na quinta-feira, o presidente do BID visitará Belo Horizonte, que em abril próximo será sede da Assembléia Anual da instituição, da qual participarão representantes dos 47 países-membros do órgão.