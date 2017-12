Presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos pede demissão

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, pediu demissão do banco de fomento nesta sexta-feira, 26. A executiva será sucedida interinamente pelo diretor de operações Ricardo Ramos, funcionário de carreira da instituição. Maria Silvia alegou motivos pessoais para deixar o cargo. Em comunicado, ela diz que deixa o posto "com orgulho de ter feito parte da história da instituição". A executiva assumiu o cargo em junho do ano passado e era alvo de fogo amigo no governo.

Em nota, o presidente Michel Temer manifestou profundo agradecimento à executiva e afirmou que Maria Silvia presidiu o banco "de forma honesta, competente e séria". Em meios às críticas nos bastidores da classe empresarial de que a executiva estava fazendo uma gestão dura no banco, ampliando a dificuldade de acesso ao crédito, a nota ressalta que o trabalho de Maria Silvia "honrou o governo e moralizou um setor estratégico para o País". "Despolitizando a relação com o setor empresarial e elegendo critérios profissionais e técnicos para a escolha de projetos a serem contemplados com financiamentos oriundos de recursos públicos", afirma. "Deixará como legado um modelo a ser seguido em toda máquina pública", completa.

Temer esteve com Maria Silvia hoje, às 14h30, numa reunião que foi incluída posteriormente em sua agenda. Logo após, o BNDES divulgou um comunicado oficial informando sobre a saída da executiva. O diretor de operações indiretas, Ricardo Ramos, responderá interinamente pela presidência do banco. Ramos é funcionário de carreira da instituição de fomento.

Maria Silvia deixa o BNDES em meio a uma crise deflagrada pela Operação Bullish da Polícia Federal. A investigação apura fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo banco de fomento por meio de sua subsidiária, BNDESPar, à JBS por meio do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. A PF suspeita que o ex-ministro tenha sido um dos mentores e organizador, por meio de sua empresa de consultoria, da transformação do frigorífico na maior empresa de carnes do mundo. Delações de executivos da JBS foram divulgadas na semana passada e são motivo de uma crise política envolvendo o próprio presidente Michel Temer.

Por conta da Operação Bullish, diversos funcionários do BNDES foram sofreram condução coercitiva, prática criticada dentro da instituição. Em entrevista à coluna Direto da Fonte, de Sonia Racy, logo após a operação, Maria Silvia defendeu funcionários do banco: "É do interesse do seu corpo funcional e da atual diretoria cooperar ostensivamente para saber se o banco foi usado por terceiros, pois seus empregados cumpriram seu papel de forma proba"./COM CARLA ARAÚJO E TÂNIA MONTEIRO

Confira na íntegra o comunicado de Maria Silvia:

"Prezados benedenses,

Nesta sexta-feira, 26 de maio, informei pessoalmente ao presidente Michel Temer a minha decisão de deixar a presidência do BNDES.

Todos os diretores permanecem no cargo e o diretor Ricardo Ramos, pertencente ao quadro de carreira do BNDES, responderá interinamente pela presidência do Banco.

Deixo a presidência do BNDES por razões pessoais, com orgulho de ter feito parte da história dessa instituição tão importante para o desenvolvimento do país. Nas duas passagens que tive pelo Banco, como diretora, nos anos 90, e agora, como presidente, vivi experiências desafiadoras e de grande importância para a minha vida profissional e pessoal.

Neste ano à frente da diretoria do BNDES busquei olhar para o futuro, estabelecendo novos modelos de negócios e estratégias para o Banco, sem descuidar do passado e do presente, sempre tendo em mente preservar e fortalecer a instituição e seu corpo funcional.

Desejo boa sorte a todos, esperando que sigam trabalhando para que o BNDES continue sendo o Banco que há 65 anos faz diferença na vida dos brasileiros.

Um grande abraço,

Maria Silvia"