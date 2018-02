Presidente do BNDES recebe líder da Força Sindical O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eleazar de Carvalho, terá reunião às 15 horas com o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, na sede do banco no Rio. Segundo o sindicalista, o objetivo da reunião é discutir a participação dos trabalhadores na privatização de empresas. Ele quer que os trabalhadores sejam privilegiados na compra de ações do governo em empresas como Furnas, Companhia Vale do Rio Doce e Banco do Brasil. O economista Paulo Rabelo de Castro, que assessora a Força Sindical, também participará da reunião.