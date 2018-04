Presidente do Citigroup afasta rumores de venda

O presidente mundial do Citigroup, Vikram Pandit, afirmou nesta quarta-feira, 19, em São Paulo, que o Brasil é um dos países prioritários para o banco. "Vamos crescer nossa operação brasileira e fazê-la mais eficiente", disse. Com essas palavras, ele tenta afastar os rumores de que estaria no País negociando a venda da instituição para algum banco nacional. "Minha vinda já estava programada. Nos últimos meses, visitei nossas operações mais importantes no mundo", disse. Ele chegou ontem ao Brasil e volta para os Estados Unidos hoje mesmo. Pandit assumiu o comando do Citigroup em dezembro do ano passado, em substituição a Charles Prince, que saiu em conseqüência das pesadas perdas no mercado de hipotecas de alto risco dos EUA (subprime). O banco anunciou nesta semana que demitirá 52 mil funcionários no mundo todo ao longo de 2009.O Brasil, segundo o executivo, não está incluído nesse programa.