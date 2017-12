Presidente do conselho da controladora da Varig pede demissão O Conselho Curador da Fundação Ruben Berta, holding que controla o grupo Varig (FRB-Par), informou hoje que o presidente do conselho, Norberto Hoffmann, decidiu se afastar do cargo alegando "motivos pessoais". Hoffmann permanece na Varig, mas deixa de ocupar a presidência do conselho, que passa automaticamente para o vice-presidente, Carlos Luiz Martins. O pedido de demissão de Hoffman será analisado em reunião do conselho amanhã. O encontro já estava marcado antes do anúncio da saída do executivo. A reunião também definirá o nome do novo integrante do conselho, que com a saída de Hoffman deixa uma vaga em aberto. Ao todo, são sete integrantes.