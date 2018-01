Presidente do FED em Nova York defende autonomia do BC O presidente do Federal Reserve em Nova York, Timothy Geitner, defendeu hoje a autonomia do Banco Central brasileiro, modelo adotado pelos Estados Unidos, afirmando que a atuação do BC assegura a execução de uma política econômica baseada na estabilidade de preços, mas também no pleno emprego, como é feito nos EUA, assegurando o desenvolvimento econômico. Segundo Geitner, a transparência nas decisões do FED, com a publicação do detalhamento de suas decisões, tem assegurado a adesão da sociedade e do sistema como um todo aos objetivos da política monetária. O representante do FED está participando do seminário comemorativo dos 40 anos de existência do BC brasileiro, aberto hoje de manhã pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e que, segundo a programação, deve ser encerrado, logo mais às 12h45, pelo presidente do BC, Henrique Meirelles.