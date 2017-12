Presidente do McDonald´s Brasil é promovido A McDonald´s anunciou hoje a promoção do presidente do McDonald´s Brasil, Marcel Fleischmann, ao cargo de presidente do grupo para o norte da América Latina. Fleischmann, que estava no cargo desde 1997, é o primeiro brasileiro a ocupar uma função de liderança mundial na corporação. O executivo comandará as operações em 18 países e de toda a diretoria para a América Latina, sediada em Chicago. Fleischmann assume a nova posição em janeiro, substituindo José Armário, promovido recentemente à presidência da América Latina e Canadá. O nome do substituto do executivo no Brasil ainda não foi anunciado. O Brasil está entre as oito maiores operações do grupo, com 582 restaurantes e faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2002.