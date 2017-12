Presidente do Parlamento grego pede reprovação de 'chantagem' de credores

A presidente do Parlamento da Grécia , falando em sua condição de parlamentar do partido governista, pediu nesta quarta-feira, 15, que a Casa de 300 assentos não aprove o pacote de medidas de austeridade exigido pelos credores do país em troca de um terceiro plano de resgate.

"Este Parlamento não pode aceitar a chantagem dos credores", disse Zoe Constantopoulou antes da votação. A parlamentar é uma integrante proeminente do partido Syriza, do premiê Alexis Tsipras, que venceu as eleições em janeiro com um duro discurso contra as medidas que ele agora tenta aprovar no país.

"Com total conhecimento de como as circunstâncias são cruciais... acho que é dever do Parlamento não deixar que essa chantagem se materialize." Constantopoulou afirmou ainda que os líderes da zona do euro têm que respeitar os procedimentos parlamentares.

Na segunda-feira, 13, após uma longa e tensa reunião, a Grécia conseguiu esboçar um novo acordo para evitar sua saída da zona do euro. Os temos, que agora são avaliados pelo Parlamento do país, preveem um terceiro plano de resgate de até € 86 bilhões e o reescalonamento da dívida de € 320 bilhões em troca de um programa duríssimo de austeridade e de privatizações. Entretanto, Tsipras não descarta a possibilidade de o país deixar o bloco.

Parceiro na base de sustentação, o partido de extrema direita Gregos Independentes anunciou que votará “não” ao acordo. A rejeição deflagrou uma crise política interna que ameaça a permanência de Tsipras no cargo de primeiro-ministro.

Mais da metade dos membros do comitê central do Syriza se posicionaram contra as medidas de austeridade. Uma declaração assinada por 109 dos 201 membros da cúpula do partido condena a postura de Tsipras e o acordo que ele fechou com líderes da zona do euro, designando-o de "golpe de Estado".

"O acordo foi resultado de ameaças diretas de estrangulamento econômico e constitui um novo memorando com perspectiva excessivamente pesada e humilhante, um desastre para o nosso país e a nossa gente", diz o texto.

Segundo o site grego Enikos, a cúpula do Syriza pediu ainda uma reunião de emergência com Tsipras para discutir o acordo. O britânico The Guardian destaca que centenas de pessoas estão do lado de fora do Parlamento da Grécia para protestar contra as novas medidas de austeridade. Além disso, segundo o jornal, o sindicato de servidores públicos Adedy convocou uma greve de 24 horas contra a aprovação do texto pelos parlamentares.

Na Espanha, membros do Podemos (um partido de esquerda que, assim como o Syriza, condena as medidas de austeridade) criticaram a postura de Tsipras. "O acordo não foi projetado para resolver os problemas econômicos da Grécia", disse à CNBC o porta-voz econômico do partido, Nacho Alvarez. Partidários do Podemos também convocaram em Madri e Barcelona protestos contra a votação no Parlamento grego, que não tem horário previsto para começar. (Com agências internacionais).