Presidente do Peru não vai participar de cúpula do Mercosul O presidente peruano, Alan García, não assistirá à cúpula semestral de chefes de Estado do Mercosul, que ocorre nesta quinta e sexta-feira, no Rio de Janeiro, segundo informaram porta-vozes oficiais. Desde que assumiu o poder, em julho de 2006, García só assistiu à Cúpula Sul-Americana do ano passado, em Cochabamba (Bolívia). Ele deixou de ir à de Montevidéu e ao Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Vietnã. O representante peruano será o ministro das Relações Exteriores, José Antonio García Belaúnde. Ele vai apresentar a postura peruana a favor da convergência do Mercosul e da Comunidade Andina (CAN), como pilares da Comunidade Sul-Americana de Nações. Além disso, vai se reunir com as chanceleres da Colômbia, María Consuelo Araujo e do Equador, María Fernanda Espinosa. O Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tem como membros associados Bolívia, Peru, Equador e Colômbia.