Presidente do PT quer alternativas para conter dólar O presidente do PT, Ricardo Berzoini, levará nesta terça-feira ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, as demandas do partido por cargos na pasta e a preocupação com a forte valorização do real. Berzoini defendeu a busca de alternativas à política de compra de dólar pelo Banco Central para conter o movimento do câmbio, mas não apresentou uma solução. "Estamos preocupados com a situação cambial porque ela afeta a indústria", afirmou a jornalistas ao deixar reunião da comissão política do PT que discutiu critérios para a participação do partido no governo. "Não sei se comprar apenas terá efeito, porque o BC comprou bastante no passado e isso não deu o efeito desejado", declarou, ressaltando que a preocupação não é apenas do PT, mas do País. Na reunião com Mantega, prevista para 15h, o presidente do partido vai discutir a conjuntura econômica e cargos no Ministério da Fazenda como um todo, não exclusivamente secretarias. Berzoini observou, no entanto, que as indicações cabem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar é cotado, nesta terça-feira, abaixo de R$ 2,10. No ano, a moeda norte-americana já acumula queda de quase 2,5% frente ao real.