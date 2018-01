Presidente do Senado vai tratar Previdência como prioridade, diz Marun

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-MS), se reuniram na manhã desta terça-feira, 30, para discutir, entre outras coisas, a votação da reforma da Previdência em 2018. O encontro aconteceu na residência privada de Oliveira e envolveu apenas um assessor pessoal do ministro.

"Discutimos a pauta do Senado para o ano que vem. Chegando no Senado, a Previdência vai ser prioridade. O que ele (Eunício) não quer é que chegando num dia, tenha que aprovar no outro. Obviamente ele não quer fazer este tipo de compromisso e nem nós queremos que seja assim", disse Marun.

Ceará. No encontro, Eunício também demonstrou "preocupação" com a crise de segurança enfrentada pelo Ceará. A situação é decorrente de uma chacina que ocorreu neste sábado, 27, em Fortaleza, onde 14 pessoas foram mortas numa casa de forró, no bairro Cajazeiras.

A reportagem do Broadcast Político apurou que Eunício Oliveira pediu que o governo federal passe a atuar na questão para sanar o problema. O emedebista é pré-candidato à reeleição no Senado. Procurado, o presidente do Senado respondeu apenas que pediu que o Palácio do Planalto "junte esforços para proteger o cidadão".

A questão da violência no Ceará deve ser assunto de outra reunião nesta terça-feira, marcada para as 17h. O encontro vai acontecer no Palácio do Planalto e deve contar com a presença do próprio Eunício, do presidente da República, Michel Temer, e do governador do Ceará, Camilo Santana.