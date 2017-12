Presidente do STF adia decisão sobre Adins do setor elétrico O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Maurício Correa, adiou a decisão sobre os pedidos de liminares do PFL para supender os efeitos das medidas provisórias 144 e 145, que definem o novo modelo do setor elétrico. Após uma reunião com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, Maurício Correa decidiu pedir a manifestação do Advogado Geral da União e do Procurador Geral da República sobre as duas MPs no prazo de cinco dias. O PFL, como o PSDB, ajuizou no STF ações diretas de inconstitucionalidades contra as duas medidas provisórias. Em despacho divulgado na noite desta terça-feira, o presidente do Supremo decidiu pedir a avaliação dos dois órgãos sobre as medidas provisórias considerando a "relevância jurídica" do tema e "sua importância e significado" na ordem econômica e social. Maurício Correia ressaltou que a matéria exige brevidade no seu exame.