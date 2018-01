Presidente do STF vai interferir em renegociações de aéreas A presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, reuniu-se hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim. Ao final do encontro, ela informou que Jobim ficou de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre uma proposta que consistiria na renegociação das dívidas das empresas aéreas com a Petrobras, a Infraero e o Banco do Brasil (BB). No encontro, Graziella também pediu a Jobim que julgue rapidamente um recurso que a Advocacia Geral da União (AGU) deverá apresentar ao STF, contra decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceu o direito da Varig a uma indenização de R$ 2,5 bilhões por supostas perdas decorrentes do congelamento de tarifas entre 1985 e 1992. "Tão logo chegue o recurso, ele (Jobim) está se comprometendo a colocar em votação rapidamente", afirmou a presidente do sindicato dos aeronautas. No entanto, a questão ainda está sendo discutida no STJ. Além disso, a fixação de uma data para julgamento não depende do presidente do STF, mas do ministro que será sorteado relator do recurso - que ainda nem chegou ao STF. No STJ, o presidente Edson Vidigal defende um acordo extrajudicial entre governo e empresas que amenizaria a crise do setor e consistiria num acerto de contas: as dívidas das aéreas junto ao setor público seriam pagas com a indenização a ser recebida pelas companhias aéreas. Ocorre que, até hoje, só a Transbrasil já ganhou em definitivo o direito a essa compensação e já fez um "acerto de contas com a União". As demais empresas ainda buscam a indenização na Justiça e a AGU é de opinião que o governo não deve desistir de discuti-las até o fim.