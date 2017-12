Presidente do STJ recebe presidente da Varig nesta terça-feira O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Edson Vidigal, se reúne nesta terça-feira, às 11h, com o presidente da Varig, Carlos Martins, para discutir a situação da empresa. Vidigal também está tentando agendar um encontro com os presidentes da Vasp e da TAM. Na semana passada, depois que o STJ reconheceu que a Varig tem direito a uma indenização de cerca de R$ 2,5 bilhões pelas supostas perdas decorrentes de planos econômicos adotados no período de 1987 a 1992, Vidigal propôs ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa conversa informal no Palácio do Planalto, que seja feito um acerto de contas entre a União e as companhias aéreas. Para o presidente do STJ, o governo e as empresas deveriam tentar um acordo para resolver o impasse jurídico. Pelo acerto de contas, a União e as empresas desistiriam das ações que tramitam na Justiça e o governo equacionaria uma cobrança de R$ 4,78 bilhões da Varig, Vasp, TAM, Rio-Sul e Nordeste. Vidigal quer tentar intermediar um acordo entre as empresas e o governo.