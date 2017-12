Presidente do TST recebe hoje dirigentes dos bancários O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vantuil Abdala, recebe hoje, às 15 horas, os presidentes da Confederação Nacional dos Bancários, Vagner Freitas de Moraes, e do Sindicato dos Bancários de Brasília, Joaquim Afonso, e outras lideranças da greve da categoria. A reunião é uma seqüência de encontros que Abdala vem mantendo entre partes envolvidas na greve. Esta semana, ele já participou de duas reuniões com dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Bancários vão recorrer da liminar Hoje, os bancários do Estado de São Paulo apresentam às 11h30 uma medida cautelar incidental no Tribunal Regional do Trabalho do estado pedindo a suspensão da medida liminar que foi concedida ontem determinando a abertura de todas as agências bancárias de São Paulo com pelo menos 60% dos funcionários em cada uma delas. Veja nos links abaixo mais informações sobre o assunto.