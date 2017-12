Presidente do Uruguai não quer discutir salvaguardas O presidente do Uruguai, Jorge Battle, disse hoje que a reunião de amanhã entre os chefes de Estado do Mercosul não deve ser centrada na discussão da imposição de salvaguardas por produtos fabricados nos países que compõem o bloco. "Salvaguardas, não. As salvaguardas foram eliminadas em Ouro Preto", comentou Battle, em referência à reunião que tratou das diretrizes institucionais na cidade mineira, em 1994. "Não é possível voltar a Ouro Preto dez anos depois para discutir salvaguardas", disse o presidente uruguaio, que se encontrou no final da manhã com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), no Palácio da Liberdade.