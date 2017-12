Presidente do Vietnã chega ao Palácio dos Bandeirantes O presidente da República Socialista do Vietnã, Tran Luong, chegou por volta do meio-dia desta terça-feira ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde participará de um almoço oferecido pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). O presidente vietnamita chefia uma comitiva com ministros de Estado e empresários. O objetivo da visita ao Brasil é estreitar relações comerciais com o País. Depois do almoço, Luong parte para São José dos Campos (SP), onde visita a Embraer. No final do dia, segue para Brasília para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.