Presidente eleito da Fiesp contesta eleição do Ciesp O presidente eleito da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, entrou nesta quinta-feira com pedido na comissão eleitoral para verificar a lisura da votação que indicou a vitória do candidato da situação Cláudio Vaz à presidência do Centro das Indústrias de São Paulo (Ciesp). Skaf, que faz oposição ao atual presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, não reconhece a vitória de Vaz. A comissão tem 24 horas para decidir se aceita ou não o pedido. O candidato a 1º vice-presidente do Ciesp na chapa de Skaf, Alexandre Serpa, informou que Vaz não pode ser considerado vitorioso porque os votos ainda não foram contados pela comissão. Ele exige ter acesso às credenciais de todos os que votaram para o Ciesp para verificar se quem estava credenciado era funcionário ou representante da empresa votante. Segundo dados oficiais da comissão divulgados hoje, com todos os mapas de apuração antecipados pelas mesas eleitorais, Vaz conquistou 2.235 votos, contra 1816 Skaf.