Presidente eleito do Equador não descarta moratória O presidente eleito do Equador, Rafael Correa, disse na quinta-feira que não descarta a possibilidade de uma moratória no pagamento da dívida externa do seu país, em meio aos planos de uma reestruturação em toda a dívida soberana equatoriana. "Não excluímos uma moratória unilateral da dívida externa", disse Correa em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. Chávez e Correa comprometeram-se a avançar rumo a uma aliança integral que inclui o refino de petróleo equatoriano na Venezuela, e o impulso da integração regional baseada na solidariedade e complementação econômica. Chávez e Correa assinaram uma Declaração Conjunta sobre os futuros acordos, que serão assinados depois que Correa assumir o Governo do Equador, dia 15 de janeiro. "No dia 16 de janeiro assinaremos o acordo", prometeu Chávez. Pelo protocolo, a Venezuela processará "a partir de 1º de fevereiro" até 100 mil barris diários de petróleo equatoriano.