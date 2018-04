Presidente eleito terá o apoio da Fiesp, seja quem for, diz Skaf O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou nesta segunda-feira à Agência Estado que seja quem for o presidente eleito terá todo o apoio da entidade para promover as reformas estruturais necessárias e dar condições para que o País cresça. Skaf assume nesta segunda a vice-presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para o presidente da Fiesp é preciso que o próximo presidente faça um choque de gestão para reduzir gastos. Ele criticou a atual estrutura governamental, com 34 ministérios e defendeu a redução dos juros para que o governo pague menos encargos da dívida. "Através de um choque de gestão e de tomada de decisões corajosas é possível reduzir desperdícios e gastos", afirmou Skaf. Segundo ele, a Fiesp vai cobrar do presidente eleito a execução das medidas necessárias para o País, dando apoio necessário para isso. Skaf ressaltou, no entanto, que se num segundo momento a entidade sentir falta de vontade política para a execução das reformas necessárias, vai fazer uma "pressão máxima". "Sabemos dar apoio, mas também sabemos pressionar. E eu tenho certeza que não será só a Fiesp, mas também a CNI e todas as confederações das indústrias, nos estados, e outros setores como o de serviços e comércio", afirmou Skaf. Na opinião do presidente da Fiesp, o Brasil precisa enfrentar as reformas estruturais, como a tributária, a trabalhista e a sindical. Segundo ele, logo após a vitória, o presidente eleito terá muita força e deve aproveitar logo as primeiras semanas do início do governo para aprovar as reformas, "porque depois do primeiro ano de governo fica muito difícil fazer as coisas". Skaf lamentou que o debate político entre os candidatos Lula e Geraldo Alckmin seja mais de acusações. O seu desejo era de que houvesse uma campanha mais programática e com mais compromissos claros por parte dos candidatos. Ele, no entanto, disse que a campanha é fruto de um ambiente político turbulento e considera que o debate acirrado faz parte de uma disputa que está a apenas alguns dias para uma definição. "Dois Brasis" Para Skaf, existem hoje dois Brasis. O primeiro é o da indústria extrativista, como petróleo, siderurgia, mineração, papel e celulose "que vai muito bem, em função dos preços do mercado internacional". O segundo Brasil, segundo ele, é da indústria de transformação e da agricultura, "que vão muito mal". "Nós precisamos de um Brasil que vai bem como um todo. Enquanto a prioridade não for o crescimento econômico nós vamos ser isso: setores que vão bem por circunstâncias", disse Skaf. Segundo ele, o bom momento do mercado internacional para alguns produtos, como o petróleo e o álcool "apagam" os problemas domésticos como a alta carga tributária. Skaf destacou que os setores que vão bem são importantes, mas não são maioria. Ele lembrou os setores têxtil, calçadista e de móveis, por exemplo, vêm enfrentando dificuldades para se manter. Corte O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Robson Andrade, também defendeu um plano para promover uma redução nos gastos públicos. A proposta do empresário, de corte de 2% a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) é semelhante à que foi apresentada na semana passada pelo economista Yoshiaki Nakano, integrante da campanha do candidato da coligação PSDB-PFL à presidência da República, Geraldo Alckmin. Robson Andrade disse que a proposta foi apresentada pela Fiemg no Conselho Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (CNDES), no ano passado. Segundo ele, esse nível de redução nos gastos públicos proporcionaria uma queda gradativa da carga tributária, levando-a dos atuais 40% do PIB para 25% do PIB em 2015. O presidente da Fiemg considerou positivo o fato de o debate político estar, nos últimos dias, pautando-se pelos temas econômicos, principalmente em relação à necessidade de corte de gastos pelo próximo governo. Robson Andrade disse que só com uma redução efetiva dos gastos será possível o início de uma reforma tributária no País. "Se iniciássemos agora uma reforma tributária, ela poderia implicar aumento da carga, pois não temos nenhuma redução de despesas. Primeiro, é preciso cortar gastos, para, depois, fazer a reforma tributária", afirmou o empresário. Uma das sugestões de Andrade para viabilizar o corte de gastos é a redução da quantidade de cargos comissionados no governo federal. Mas o principal, no entender do empresário mineiro, é a conclusão da reforma da Previdência. Andrade participa nesta segunda da cerimônia de posse da nova diretoria da CNI, que continuará sob o comando do deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE).