Presidente-executivo do Bear Stearns deve renunciar, diz jornal O presidente-executivo do Bear Stearns, James Cayne, vai abrir mão de seu cargo, mas continuará como presidente do conselho, afirmou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando fontes próximas à questão. Procurado por telefone em sua residência em Manhattam, Cayne não comentou o assunto: "Não posso falar agora, estou com outra ligação". Cayne, 74 anos, vinha sendo criticado desde que dois fundos hedge entraram em colapso no último verão norte-americano. O quinto maior banco de investimentos dos Estados Unidos também teve prejuízo no quarto trimestre -- o primeiro de sua história -- como consequência de suas apostas em hipotecas de alto risco (subprime). A empresa relatou baixa contábil de 1,9 bilhão de dólares no trimestre findo em 30 de novembro. O Bear Stearns deve nomear Alan Schwartz, banqueiro investidor de 57 anos, como novo presidente-executivo, segundo o Wall Street Journal. Schwartz tem sido apontado como provável sucesso da Cayne desde a saída de Warren Spector, tido como um dos culpados pela quebra dos fundos hedge. Na época, ele dividia a presidência com Schwartz. Cayne teria começado a comunicar ao conselho no domingo que iria deixar o posto de presidente-executivo, mas que continuaria como presidente do conselho, segundo o jornal. Em 2007, as açoes do Bear Stearns caíram 52 por cento. (Reportagem de Christopher Kaufman)