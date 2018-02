‘Presidente ganha fôlego com TSE’

O economista José Marcio Camargo avalia que o presidente Michel Temer pode sair fortalecido do processo do TSE e ganhar fôlego para comandar a recuperação.

O presidente Michel Temer ainda pode liderar a recuperação da economia?

Com a decisão do TSE, o presidente ganha fôlego. À medida em que o tempo vai passando, ele pode conseguir manter uma parte do apoio que tinha antes da crise. É um processo lento, mas que deve acontecer. Agora, caso ele saia, quem vai entrar no lugar? Não há um nome óbvio e ele está conseguindo fazer as reformas. É inegável que as decisões tomadas neste último ano ajudaram no desempenho da economia. Para sobreviver, o presidente sabe que precisa de bons resultados na economia. Não creio que ele irá abandonar o foco.

Ainda há clima político para a discussão das reformas?

Sim. A trabalhista está próxima, a da Previdência está paralisada, mas existe uma probabilidade não desprezível de que seja retomada ainda neste ano. Eu acho que para sobreviver, tanto Congresso quanto o presidente vão precisar fazer algo para as reformas avançarem.

Os próximos meses serão de turbulência?

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, escolheu Temer como inimigo, e o presidente escolheu combater. Essa guerra traz muita instabilidade. A permanência do presidente no poder ajuda no desempenho da economia. Isso, claro, caso não apareça nenhuma novidade. O problema é que ninguém descarta que pode surgir algum fato novo.