Presidente recebe amanhã reivindicações de pecuaristas O presidente da República recebe amanhã, durante a solenidade de abertura da Expozebu, a Carta de Uberaba, contendo uma série de reivindicações dos pecuaristas. Em seguida, o presidente terá audiências com a diretoria da ABCZ, a direção da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), o Sindicato Rural de Uberaba e com os prefeitos da região do Triângulo Mineiro. Lula fará ainda o lançamento nacional da campanha contra a febre aftosa. Ele vai vacinar um boi na pista de julgamento do Parque Fernando Costa. Logo após, segue para a Fazenda Mata Velha, de propriedade do vice-presidente da ABCZ, Jonas Barcellos, onde almoça na companhia dos ministros Roberto Rodrigues (Agricultura), Anderson Adauto (Transportes), Miguel Rossetto (Desenvolvimento Agrário), Ricardo Berzoini (Previdência) e José Graziano (Segurança Alimentar). Depois do almoço, o presidente embarca para Brasília.