Presidente tenta o 3º nome para o Comércio O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, indicou para o posto de secretário de Comércio o ex-governador de Washington Gary Locke. É a terceiro nome que ele tenta para o cargo. Os escolhidos anteriores, o governador do Novo México, Bill Richardson, e o senador republicano Judd Gregg, desistiram da indicação. O primeiro, por estar sendo investigado por operações ilegais com o Fisco, e o segundo, por discordar de políticas da nova administração. Locke, que tem 59 anos, foi o primeiro governador de ascendência chinesa em um Estado americano. Ele foi duas vezes governador de Washington, entre 1997 e 2005. Sua plataforma tinha o objetivo de desenvolver um Estado com múltiplas atividades econômicas, que incluía as gigantes Boeing e Microsoft, além de fazendas de trigo e maçã.